Баскетбол

Егор Клен

Казахстан  Казахстан
Возраст
16 лет
Действующий
Да
Дата рождения
18 мая 2009
Команды
Барс
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
184
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
84
Живи спортом!