|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Континентальный Кубок 2012/13
|Металлург Жл
|
1
|
|
|Континентальная Хоккейная Лига 2013/14
|Динамо Мн
|
1
|
-1
|
|26 (28)
|Континентальная Хоккейная Лига 2015/16
|Динамо Мн
|
1
|
-2
|
|9 (14)
|Континентальный Кубок 2017/18
|Юность-Минск
|
1
|
-2
|
|1 (4)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2018/19
|Беларусь
|
1
|
-4
|
|Чемпионат Мира 2018/19. Дивизион I группа А
|Беларусь
|
1
|
-3
|
|2 (6)
|Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
|Арлан
|
34
|
-61
|
2
|1 (11)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим