|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Сокол
|
1
|
|
|3 (16)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Ермак
|
3
|
2+1
|
|16 (16)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Ермак
|
2
|
3+0
|
|28 (29)
|Чемпионат Казахстана 2017/18
|Бейбарыс
|
39
|
8+8
|
14
|6 (10)
|Кубок Казахстана 2017/18
|Бейбарыс
|
5
|
1+0
|
|1 (5)
|Чемпионат Казахстана 2016/17
|Номад
|
61
|
10+17
|
10
|3 (10)
|Кубок Казахстана 2016/17
|Номад
|
3
|
2+0
|
|4 (5)
|Чемпионат Казахстана 2015/16
|Номад
|
51
|
14+18
|
14
|4 (10)
|Кубок Казахстана 2015/16
|Номад
|
4
|
1+0
|
2
|2 (5)
|Молодежная Хоккейная Лига 2014/15
|Тюменский Легион (мол)
|
4
|
1+1
|
|7 (9)
|Молодежная Хоккейная Лига 2012/13
|Тюменский Легион (мол)
|
4
|
1+0
|
2
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим