|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Чемпионат Казахстана 2018/19
|Алматы
|нп
|
4
|
|
|7 (10)
|Кубок Казахстана 2018/19
|Алматы
|нп
|
3
|
1+1
|
4
|4 (6)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Спутник НТ
|нп
|
3
|
|
2
|26 (27)
|Молодежная Хоккейная Лига 2015/16
|Тюменский Легион (мол)
|нп
|
2
|
|
|8 (8)
|Молодежная Хоккейная Лига 2014/15
|Тюменский Легион (мол)
|нп
|
4
|
2+0
|
|7 (9)
|Молодежная Хоккейная Лига 2013/14
|Тюменский Легион (мол)
|нп
|
4
|
|
2
|13 (20)
|Молодежная Хоккейная Лига 2012/13
|Тюменский Легион (мол)
|нп
|
2
|
|
2
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим