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Конькобежный спорт

Юнг-Чу Чен

Китайский Тайбэй  Китайский Тайбэй
Возраст
29 лет
Действующий
Да
Дата рождения
18 февраля 1995
Команды
Вид спорта
Конькобежный спорт
Амплуа
Спортсмен
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