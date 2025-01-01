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Конькобежный спорт

Нахюн Ли

Южная Корея  Южная Корея
Возраст
19 лет
Действующий
Да
Дата рождения
14 декабря 2005
Команды
Вид спорта
Конькобежный спорт
Амплуа
Спортсмен
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