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Конькобежный спорт

Джунхо Ким

Южная Корея  Южная Корея
Возраст
29 лет
Действующий
Да
Дата рождения
9 октября 1995
Команды
Вид спорта
Конькобежный спорт
Амплуа
Спортсмен
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