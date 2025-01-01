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Горнолыжный спорт

Рафаэль Хазер

Австрия  Австрия
Возраст
27 лет
Действующий
Да
Дата рождения
17 сентября 1997
Команды
Вид спорта
Горнолыжный спорт
Амплуа
Спортсмен
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