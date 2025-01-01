Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Хоккей

Донг Кю Лим

Южная Корея  Южная Корея
Возраст
20 лет
Действующий
Да
Дата рождения
29 октября 2004
Команды
Южная Корея
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!