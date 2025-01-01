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Горнолыжный спорт

Мария Шкабарова

Казахстан  Казахстан
Возраст
20 лет
Действующий
Да
Дата рождения
10 марта 2004
Команды
Вид спорта
Горнолыжный спорт
Амплуа
Спортсмен
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