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Лыжные гонки

Лаура Киныбаева

Казахстан  Казахстан
Возраст
23 года
Действующий
Да
Дата рождения
15 февраля 2001
Команды
Вид спорта
Лыжные гонки
Амплуа
Спортсмен
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