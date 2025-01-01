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Хоккей

Алексей Булатов

Россия  Россия
Возраст
46 лет
Действующий
Да
Дата рождения
24 января 1978
Команды
Авто (мол)
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Тренер
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