|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Сарыарка
|вр
|
33
|
|
14
|4 (27)
|Чемпионат Казахстана 2016/17
|Темиртау
|вр
|
2
|
-4
|
|7 (10)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Сарыарка
|вр
|
31
|
-47
|
22
|3 (26)
|Континентальная Хоккейная Лига 2015/16
|Югра
|вр
|
|
|
|11 (14)
|Континентальная Хоккейная Лига 2012/13
|Металлург М
|вр
|
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В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим