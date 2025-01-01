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Хоккей

Геоно Мун

Южная Корея  Южная Корея
Возраст
21 год
Действующий
Да
Дата рождения
10 марта 2003
Команды
Южная Корея (студ.)
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

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