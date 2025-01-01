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Хоккей

Александр Прилуцкий

Россия  Россия
Возраст
22 года
Действующий
Да
Дата рождения
9 июля 2002
Команды
Иртыш
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Иртыш

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин
2

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