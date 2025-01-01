Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Конькобежный спорт

Роман Биназаров

Казахстан  Казахстан
Возраст
20 лет
Действующий
Да
Дата рождения
20 мая 2004
Команды
Вид спорта
Конькобежный спорт
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!