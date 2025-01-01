Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Конькобежный спорт

Бакдаулет Сагатов

Казахстан  Казахстан
Возраст
22 года
Действующий
Да
Дата рождения
7 марта 2002
Команды
Вид спорта
Конькобежный спорт
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!