Хоккей

Матвей Решетько

Казахстан  Казахстан
Возраст
16 лет
Действующий
Да
Дата рождения
18 декабря 2008
Команды
Барыс (юн)
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
187
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
79
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25

Команда
Барыс (юн)

Игры
12

Гол + Пас
3+6

Удаления, мин

Молодежная Хоккейная Лига 2025/26

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
18

Гол + Пас
1+2

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Номад

Игры
5

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
2

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2025/26

Команда
Барыс (юн)

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Юношеский (U-18) "Кубок президентского спортивного клуба" 2025/26

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

