|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Чемпионат Казахстана 2015/16
|Горняк
|зщ
|
56
|
5+12
|
56
|7 (10)
|Кубок Казахстана 2015/16
|Горняк
|зщ
|
5
|
0+2
|
2
|1 (5)
|Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд
|Горняк
|зщ
|
67
|
6+23
|
44
|2 (10)
|Кубок Казахстана 2014/15
|Горняк
|зщ
|
3
|
0+2
|
2
|4 (5)
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|Сарыарка
|зщ
|
45
|
1+6
|
20
|4 (26)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим