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Хоккей

Егор Зебзеев

Россия  Россия
Возраст
21 год
Действующий
Да
Дата рождения
23 января 2003
Команды
Хумо
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Хумо

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин
2

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