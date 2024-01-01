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Хоккей

Анастасия Герасимова

Казахстан  Казахстан
Возраст
25 лет
Действующий
Да
Дата рождения
23 декабря 1998
Команды
Грация
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Чемпионат Казахстана 2024/25. Женщины

Команда
Грация

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

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