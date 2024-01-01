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Футзал

Турсун Мирзакаримов

Казахстан  Казахстан
Возраст
18 лет
Действующий
Да
Дата рождения
11 января 2006
Команды
Алатау
Вид спорта
Футзал
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Первая лига Казахстана 2024/25

Команда
Алатау

Игры
1

Желтые карточки

Красные карточки

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