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Хоккей

Вениамин Королев

Россия  Россия
Возраст
21 год
Действующий
Да
Дата рождения
30 июня 2003
Команды
Спартак
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен
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