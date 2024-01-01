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Бокс

Дамиан Вжесиньски

Польша  Польша
Возраст
37 лет
Действующий
Да
Дата рождения
7 июля 1987
Команды
Вид спорта
Бокс
Амплуа
Спортсмен
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