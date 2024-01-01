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Футзал

Вашингтон Луис Фернандес

Бразилия  Бразилия
Возраст
23 года
Действующий
Да
Дата рождения
12 января 2001
Команды
Лученец
Вид спорта
Футзал
Амплуа
Спортсмен
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