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Волейбол

Тамирис Житкеева

Казахстан  Казахстан
Возраст
15 лет
Действующий
Да
Дата рождения
8 июня 2009
Команды
Айсултан
Вид спорта
Волейбол
Рост, см
186
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
70
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