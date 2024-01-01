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Футзал

Бруно Петри

Грузия  Грузия
Возраст
35 лет
Действующий
Да
Дата рождения
22 марта 1989
Команды
Олмиссум
Вид спорта
Футзал
Амплуа
Спортсмен
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