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Футзал

Мануэль Пикуэрас Долера

Испания  Испания
Возраст
28 лет
Действующий
Да
Дата рождения
23 сентября 1996
Команды
Пальма
Вид спорта
Футзал
Амплуа
Спортсмен
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