|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Ермак
|1
|Чемпионат Казахстана 2017/18
|Алтай-Торпедо
|2
|1+0
|2
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Торпедо УК
|16
|1+1
|8
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Сарыарка
|23
|5+3
|6
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Кристалл Ср
|4
|1+0
|Молодежная Хоккейная Лига 2013/14
|Мамонты Югры (мол)
|3
|0+1
|Континентальная Хоккейная Лига 2013/14
|Югра
|Молодежная Хоккейная Лига 2012/13
|Мамонты Югры (мол)
|4
|1+1
|4
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим