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Волейбол

Лейла Амангельдина

Казахстан  Казахстан
Возраст
18 лет
Действующий
Да
Дата рождения
21 декабря 2005
Команды
Шымкент
Вид спорта
Волейбол
Рост, см
165
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
60
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