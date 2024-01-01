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Волейбол

Назгулим Баялиева

Казахстан  Казахстан
Возраст
23 года
Действующий
Да
Дата рождения
22 мая 2001
Команды
Тараз
Вид спорта
Волейбол
Рост, см
180
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Вес, кг
60
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