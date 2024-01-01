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Волейбол

Самгат Салахиятов

Казахстан  Казахстан
Возраст
19 лет
Действующий
Да
Дата рождения
30 ноября 2004
Команды
Жайык
Вид спорта
Волейбол
Рост, см
191
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
82
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

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