|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Рубин
|
5
|
3+5
|
2
|1 (16)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Рубин
|
9
|
4+2
|
8
|4 (29)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Торпедо УК
|
15
|
1+5
|
10
|7 (27)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Рубин
|
2
|
0+1
|
|17 (27)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Спутник НТ
|
4
|
|
2
|4 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Челмет
|
2
|
|
|16 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Челмет
|
8
|
2+0
|
12
|16 (24)
|Молодежная Хоккейная Лига 2013/14
|Мамонты Югры (мол)
|
7
|
2+9
|
6
|4 (20)
|Молодежная Хоккейная Лига 2012/13
|Мамонты Югры (мол)
|
4
|
1+1
|
2
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим