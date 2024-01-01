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Хоккей

Эрно Хоппонен

Финляндия  Финляндия
Возраст
27 лет
Действующий
Да
Дата рождения
16 декабря 1996
Команды
Риттен Спорт
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

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