Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Баскетбол

Виктория Исаева

Казахстан  Казахстан
Возраст
20 лет
Действующий
Да
Дата рождения
6 мая 2004
Команды
Шымкент
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
170
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
52
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!