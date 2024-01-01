Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Баскетбол

Альбина Тлеккабыл

Казахстан  Казахстан
Возраст
14 лет
Действующий
Да
Дата рождения
13 ноября 2009
Команды
Барсы Атырау
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
175
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
71
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!