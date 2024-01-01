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Бокс

Такки Аннан

Гана  Гана
Возраст
33 года
Действующий
Да
Дата рождения
30 ноября 1990
Команды
Вид спорта
Бокс
Амплуа
Спортсмен
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