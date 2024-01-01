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Футзал

Нурали Келбатыр

Казахстан  Казахстан
Возраст
14 лет
Действующий
Да
Дата рождения
30 июня 2010
Команды
Атырау
Вид спорта
Футзал
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Чемпионат Казахстана по футзалу 2024/25

Команда
Атырау

Игры
1

Желтые карточки

Красные карточки

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