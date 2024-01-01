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Футзал

Александр Бондаренко

Россия  Россия
Возраст
20 лет
Действующий
Да
Дата рождения
8 декабря 2003
Команды
Ордабасы
Вид спорта
Футзал
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Чемпионат Казахстана по футзалу 2024/25

Команда
Ордабасы

Игры
1

Желтые карточки

Красные карточки

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