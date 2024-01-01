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Футзал

Гильерме Де Араужо Фалькао

Бразилия  Бразилия
Возраст
28 лет
Действующий
Да
Дата рождения
19 марта 1996
Команды
Ордабасы
Вид спорта
Футзал
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Чемпионат Казахстана по футзалу 2024/25

Команда
Ордабасы

Игры
1

Желтые карточки
1

Красные карточки

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