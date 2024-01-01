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Хоккей

Егор Шпак

Россия  Россия
Возраст
18 лет
Действующий
Да
Дата рождения
24 июля 2006
Команды
Хумо
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Хумо

Игры

Гол + Пас

Удаления, мин

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