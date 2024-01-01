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Хоккей

Даниил Чупарнов

Россия  Россия
Возраст
19 лет
Действующий
Да
Дата рождения
20 декабря 2004
Команды
Алматы
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Алматы

Игры
1

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

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