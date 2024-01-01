Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Хоккей

Иван Коваленко

Россия  Россия
Возраст
15 лет
Действующий
Да
Дата рождения
11 апреля 2009
Команды
Россия (U-16)
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!