|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Нефтяник Ал
|
2
|
|
|7 (16)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Торпедо УК
|
9
|
|
2
|18 (29)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Нефтяник Ал
|
8
|
1+0
|
4
|2 (29)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|КРС Хэйлунцзян
|
2
|
2+1
|
2
|24 (27)
|Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
|Металлург Нк
|
3
|
2+2
|
12
|15 (15)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Нефтяник Ал
|
2
|
0+1
|
|4 (26)
|Континентальная Хоккейная Лига 2015/16
|Металлург Нк
|
1
|
|
|14 (14)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Рубин
|
1
|
|
|11 (24)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Кубань
|
4
|
|
2
|14 (24)
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|Сарыарка
|
69
|
25+25
|
24
|4 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2012/13
|Южный Урал
|
3
|
0+1
|
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим