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Хоккей

Мартен Лефевр

Канада  Канада
Возраст
32 года
Действующий
Да
Дата рождения
23 июня 1992
Команды
Куньлунь Ред Стар
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен
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