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Баскетбол

Рауан Атамбекова

Казахстан  Казахстан
Возраст
33 года
Действующий
Да
Дата рождения
25 января 1991
Команды
Иртыш
Вид спорта
Баскетбол
Амплуа
Спортсмен
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