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Баскетбол

Самуил Скабелкин

Казахстан  Казахстан
Возраст
18 лет
Действующий
Да
Дата рождения
12 апреля 2006
Команды
ЧелГУ
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
191
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
104
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