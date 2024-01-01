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Баскетбол

Геннадий Усков

Казахстан  Казахстан
Возраст
16 лет
Действующий
Да
Дата рождения
25 декабря 2007
Команды
Чемпион
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
175
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
61
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