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Футзал

Дуглас Кристиано Де Жесус

Бразилия  Бразилия
Возраст
36 лет
Действующий
Да
Дата рождения
5 июня 1988
Команды
Астана
Вид спорта
Футзал
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Чемпионат Казахстана по футзалу 2024/25

Команда
Астана

Игры
2

Желтые карточки

Красные карточки

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