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Баскетбол

Тимур Горбач

Казахстан  Казахстан
Возраст
18 лет
Действующий
Да
Дата рождения
18 июня 2006
Команды
Каспий
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
197
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
73
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